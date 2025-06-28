Motorine zam geldi, tabela değişti! 28 Haziran 2025 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, benzin ve motorin litre fiyatları
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 26 Haziran'da benzine ortalama 2 lira 68 kuruş, motorine ortalama 4 lira 6 kuruş indirim yapılmıştı. Bugün ise motorine zam geldi. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul'da LPG, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları tablosu...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oluyor. 26 Haziran’da benzine ve motorine indirim gelmişti. Bugün ise motorine zam yapıldı. Zam sonrası fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...
MOTORİNE ZAM GELDİ
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam geldi.
28 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ortalama 1,16 TL fiyat artışı gerçekleşti.
Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı.
LPG VE BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG ve benzin fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
İŞTE 28 HAZİRAN 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.90 TL
Motorin litre fiyatı: 50.21 TL
LPG litre fiyatı: 25.09 TL
İstanbul (Anadolu yakası)
Benzin litre fiyatı: 48.76 TL
Motorin litre fiyatı: 50.10 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 49.58 TL
Motorin litre fiyatı: 51.07 TL
LPG litre fiyatı: 24.99 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 49.90 TL
Motorin litre fiyatı: 51.40 TL
LPG litre fiyatı: 24.94 TL
Bursa
Benzin litre fiyatı: 49.70 TL
Motorin litre fiyatı: 51.03 TL
LPG litre fiyatı: 24.49 TL
Diyarbakır
Benzin litre fiyatı: 50.80 TL
Motorin litre fiyatı: 52.42 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.