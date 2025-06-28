Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Yaşanan değişimler sonrası güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oluyor. 26 Haziran’da benzine ve motorine indirim gelmişti. Bugün ise motorine zam yapıldı. Zam sonrası fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıktı. Peki, İzmir, Ankara ve İstanbul’da LPG, benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 28 Haziran 2025 güncel akaryakıt fiyatları...