        Araç sahipleri dikkat! Tabelalar değişti: Benzine zam geldi... İşte 15 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Benzine zam geldi

        Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 10:02 Güncelleme: 15.11.2025 - 10:02
        Benzine zam geldi
        Brent ham petrol, yüzde 2,19 yükselerek varil başına 64,39 dolara çıktı. Brent petroldeki yükseliş ve dövizdeki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

        Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

        Motorinin fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 57.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 57.49 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.76 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.65 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 59.09 TL

        Motorin litre fiyatı: 58.99 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
