Araç yandı: Husumetli iddiası

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi 5. Baş Sokak üzerinde park halindeki bir araçta yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada çevrede bulunanlar yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Kısa sürede söndürülen yangında otomobilin sol arka tampon kısmı zarar oluştu.

Aracın sahibi E.Ş., ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından, uzun süredir aralarında husumet bulunan H.T.'nin aracı ateşe verdiğini iddia etti. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu H.T. aynı gün içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ifade için polis merkezine götürüldü.