Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Aracın üzerine kaya düştü! | Son dakika haberleri

        Aracın üzerine kaya düştü!

        Bolu'da bir aracın üzerine kaya düştü. Olayda yaralanan olmazken, bölgede güvenlik önlemleri alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 12:47 Güncelleme: 12.10.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aracın üzerine kaya düştü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde üzerine kaya parçası düşen otomobilde hasar oluştu.

        Zonguldak-Ankara kara yolu üzerinden Yeniçağa istikametine ilerleyen M.E Y. idaresindeki otomobilin üzerine Eskiçağa mevkisinde yamaçtan yuvarlanan bir kaya parçası düştü.

        Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Olay yerine sevk edilen polis, jandarma ve karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

        Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu.

        Öte yandan, ekiplerin çalışma yaptığı esnada yamaçtan yola kaya parçaları düşmeye devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Maganda kâbusu! Aileye dehşeti yaşattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidecek
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        "Kendilerini gösterdiler"
        "Kendilerini gösterdiler"
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Çok acı bilanço! Feci kazada can kaybı 6'ya yükseldi
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        Sıcaklık azalıyor, yağmura kar yağışı eşlik ediyor!
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        İspanya'da gündem Arda Güler: Göz kamaştırdı
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        ABD Temsilcisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
        Sofya'da Türk gecesi!
        Sofya'da Türk gecesi!
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu