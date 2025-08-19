Araç kamerası ile takip sistemi zorunlu mu ve hangi araçlarda zorunlu oldu?
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte araçlarda güvenlik standartları artırıldı. Bu kapsamda, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile araç kamerası ile takip sistemi zorunlu mu ve hangi araçlarda zorunlu oldu?" soruları gündeme geldi. İşte güncel bilgiler...
Araçlarda kamera ve takip sistemi zorunluluğu araştırmaları başladı. Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği değişikliğiyle, kapsam dahilindeki araçlara iç ve dış kamera ile araç takip sisteminin kurulması ve acil durum butonu bulundurulması şartı getirildi. Peki, Araçlarda kamera zorunlu mu? İşte merak edilenler...
ARAÇLARDA KAMERA ZORUNLULUĞU VAR MI?
Yeni düzenlemeye göre, uygulamanın takvimi şöyle belirlendi: 2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede, 2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede, 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede, bu şartı yerine getirmek zorunda olacak.
Ayrıca, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için de bir geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027’den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.