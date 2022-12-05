Araçtan indirip bıçakladılar! Kurşun yağmuru!

DHA'da yer alan habere göre devriye görevinde bulunan motosikletli polisler, bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Polis, araçtan inmesini istediği sürücü Emre D.'nin kasık bölgesinden yaralı olduğunu fark etti. Çağrılan sağlık ekibi, Emre D.'nin kasık bölgesinden kesici aletle 2 darbe aldığını belirledi.

"OTOMOBİLDEN ZORLA İNDİRDİLER"

Emre D., olay yerinde polise verdiği ifadesinde; Yörükoğlu kavşağında tanımadığı grubun otomobilini durdurduğunu, inmeye zorlandığını daha sonra bıçaklandığını ve kaçtığını iddia etti.

ARACA 7 KURŞUN TESPİT EDİLDİ

Emre D., ilk müdahale sonrası ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de otomobilde 7 kurşun izi olduğunu tespit etti.

LASTİĞİN PATLADIĞI BELİRLENDİ

Otomobil lastiklerinden birinin ise isabet eden mermi nedeniyle patladığı belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.