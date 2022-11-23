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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aralık ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Dünya ekonomisine yön veren ABD Merkez Bankası FED toplantısı ile ilgili resmi açıklama geldi. Kasım ayı faiz kararının duyurulacağı toplantının tarihi belli oldu. FED Başkanı Powell tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacak olan FED faiz kararına ilişkin ayrıntıları ve toplantı tarihini derledik!

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  • FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı FED toplantı tarihi...

    Ekonomi dünyasında gözler bu kez Aralık ayı FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!
  • FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı FED toplantı tarihi...

    ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

    Aralık ayı FED faiz toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı 14 Aralık saat 21.00'de duyurulacak.
  • FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı FED toplantı tarihi...

    EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayı faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 aralığına yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.
  • FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Aralık ayı FED toplantı tarihi...

    PİYASALARIN YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ

    Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

    Fed'in şubat toplantısına ilişkin beklentiler ise 25 baz puan seviyesinde yoğunlaşırken, para piyasalarında geçen hafta yüzde 25 olan 25 baz puanlık faiz artış beklentisi yüzde 56'ya çıktı.

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