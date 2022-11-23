Ekonomi dünyasında gözler bu kez Aralık ayı FED faiz kararına çevrildi. Piyasaları yakından ilgilendiren konuya ilişkin beklenen tarih iyice yaklamış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzudaki binlerce vatandaşımızın da beklediği toplantıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik!