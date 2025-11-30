Gözler Aralık 2025’te yaklaşan kritik Fed toplantısına çevrildi. Son dönemde art arda gelen faiz indirimleri, bankanın bundan sonraki adımlarına ilişkin merakı daha da artırdı. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın yılın son toplantısında nasıl bir politika çerçevesi çizeceğini anlamak için takvime odaklanmış durumda. Bu nedenle “Fed’in faiz kararı hangi gün açıklanacak?” sorusu şimdiden finans gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. İşte tüm gelişmeler…