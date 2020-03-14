Aralıklı oruç diyeti nedir, nasıl yapılır? soruları kilo vermek isteyen veya bölgesel yağ kaybını hedefleyen bireyler için merak ediliyor. Diyet ve diğer kilo verme programlarından farklı olarak belirli saatlerde hiçbir şey tüketmeden yapacağınız beslenme şekli olan Aralıklı oruç diyetini sizler için hazırladık...

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NEDİR?

“Intermittent Fasting”. Türkçe çevirisi ise “Aralıklı Oruç”, kilo verme, yağ yakımı ve kas kazanımını gibi amaçlarla sporcuların da sedanter bireylerin de uygulayabildiği bir beslenme şeklidir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ UYGULANIŞI VE ÇEŞİTLERİ

5-2 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ

Yalnızca 2 gün içerisinde 500 kalori almanız gerekir. Haftanın diğer günlerinde beslenme düzeniniz normal olarak devam edilmelidir. Seçilen 2 gün birbirini takip etmeyen günler olarak tercih edilmeli arada 1-2 gün olmalıdır.

16-8 ARALIKLI ORUÇ DİYETİ

Bu diyette 1 gün içerisinde yalnızca 16 saat oruç tutmak gerekir. Yemek yiyebileceğiniz saatler 12:00 ve 20:00 saatleri arası tercih edilmeli ve yeme içmenin serbest olduğu 8 saatlik süre içinde zamanlamanıza gerekli özeni göstermeniz gerekir. Kahve, şekersiz, çay soda gibi içecekler istenildiği zaman tüketilebilir.

CRESCENDO ARALIKLI ORUÇ DİYETİ

Haftanın 2-3 günü aç kalarak diyetinize devam edebilirsiniz. Aynı şekilde diyet yapacağınız iki günün peş peşe olmaması gerekir. Örnek verecek olursak, haftanın pazartesi, Çarşamba ve cuma günlerini tercih edebilirsiniz.