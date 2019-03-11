Etiyopya Havayolları, Etiyopya'nın başkenti Addis Baba'da bulunan Bole Uluslararası Havalimanı'ndan Nairobi seferi için yerel saatle dün 08:38'de hareket eden uçak ile, kalkıştan altı dakika sonra iletişimin kesildiğini açıkladı.

Yetkililer, uçakta ayrıca 18 Kanada, 8 Çin, 8 ABD, 8 İtalya, 7 Fransa, 7 İngiltere, 6 Mısır, 5 Hollanda, 4 Hindistan, 4 Slovakya vatandaşının ve 4 de BM pasaportu taşıyan yolcunun bulunduğunu kaydederken, kimsenin kazadan kurtulamadığı belirtildi.



Etiyopya Havayolları Twitter paylaşımlarında, şirketin CEO'sunun kaza mahalinde olduğunu ve kazadan sağ kurtulan olmadığını üzüntüyle belirttiğini duyurdu ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sevdiklerini kaybedenlere Etiyopya hükümeti ve halkı adına başsağlığı diledi.



Boeing'in Twitter paylaşımında, yolcular ve mürettebatın hayatlarını kaybetmeleri ile ilgili üzüntü duyduklarını ve teknik ekiplerinin ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'nun yetki ve emriyle teknik yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Düşen uçağın arama çalışmalarında yapılan kazı çalışmaları ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Uçağın paramparça olduğu kazada arama çalışmaları iş makineleri ile sürdürüldü.

EKİM AYINDA DA ENZONEZYA'DA 189 YOLCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ölenler arasında Dünya Gıda Forumu çalışanları ile Kenya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Hussein Swaleh'in de bulunduğu açıklandı. Pilotun kalkıştan hemen sonra yaşadığı zorlukları gerekçe göstererek piste geri dönmek için izin istediği, ancak uçağın yere çakılmasının önüne geçemediği ifade edildi.

Afrika'nın en iyi havayolu şirketleri arasında gösterilen Etiyopya Hava Yolları'nın Boeing 737-8 MAX tipi uçağı Kasım 2018'de satın aldığı açıklandı. Ekim ayında Endonezya merkezli Lion Air'e ait Boeing 737-800 Max tiği yolcu uçağı Cakarta'dan havalandıktan sonra düşmüş, uçaktaki 189 yolcu hayatını kaybetmişti. Dünyanın en önemli ulaşım merkezlerine uçan Etiyopya Hava Yolları'nın son ölümlü kazası ise 2010'da gerçekleşmişti. Lübnan'dan havalandıktan sonra bir patlama sonucu yere çakılan uçakta toplam 90 kişi hayatını kaybetmişti.

SON 13 AYIN BÜYÜK UÇAK KAZALARI

Son 13 ayın büyük uçak kazaları şöyle;

10 Mart 2019- Etiyopya Havayolları'nın Addis Ababa-Nairobi uçuşunu yaptığı sırada düşen Boeing 737-8 Max tipi uçakta 149 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

29 Ekim 2018 - Endonezya Lion Havayolları'na ait Boeing 737 Max 8 tipi uçağ Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken denize düştü. Kazada 181 yolcu ve 8 mürettebat yaşamını yitirdi.

9 Eylül 2018- Güney Sudan'da 23 kişiyi taşıyan Let L-410UVP tipi uçak inişe geçtiği sırada havalimanı yakınındaki nehre düştü.Kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

18 Mayıs 2018- Küba Havayolları'na ait Boeing 737-201 tipi yolcu uçağı, Havana Jose Marti Uluslararası Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Havana-Holguin seferini yapmak için havalanan uçağın düşmesi sonucu 106 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Nisan 2018 - Cezayir'e ait Ilyushin Il-76TD tipi askeri uçağın Boufarik Havaalanı'ndan kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta askeri personel olan 247 yolcu ve 10 mürettebat yaşamını yitirdi.

12 Mart 2018 - Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait de Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 tipi uçak Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında düştü.Kazada 51 yolcu ve 4 mürettebat yaşamını yitirdi.

6 Mart 2018- Rus Hava Kuvvetleri'ne ait Antonov An-26 tipi askeri nakliye uçağının Suriye'de düşmesi sonucu 33 yolcu ve 6 mürettebat yaşama veda etti.

18 Şubat 2018 - İran Aseman Havayolları'na ATR 72-212 tipi uçak Tahran-Yasuc seferini yaparken düştü. Kazada 60 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

11 Şubat 2018 - Rus Saratov Havayolları'nın Antonov An-148-100B tipi uçağı Moskova-Orsk seferini yaparken düştü.Kazada 65 yolcu ile 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

ÇİN'DEN 'UÇAKLARI DURDURUN' TALİMATI

Çin'de, Etiyopya'daki kaza sonrası Boeing yolcu uçağı kullanan yerel firmalara, uçakların uçuşlarını geçici olarak durdurması talimatı verildi.

Çin Sivil Havacılık İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Boeing 737-8 modelinin geçen yıl ekim ayındaki Endonezya kazasından sonra 2. defa Etiyopya'da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans" temelinde Çin sivil havacılık uçuşlarının güvenliğini temin etmek ve güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00'a kadar ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren yolcuların arasında 8 Çin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.