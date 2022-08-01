Aranan şahıs araçla polis memurunun bacağını kırdı 0:00 / 0:00

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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapılan hırsızlık suçundan aranan bir kişiyi kıskıvrak yakalandı.

Hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen şahsın içerisinde içerisinde bulunduğu araç, polis ekipleri tarafından durdurulmaya çalışıldı. Ancak araç sürücüsü, polisin uyarısına rağmen durmadı.

Kaçan şahıs, kendisini yakalamak isteyen ekip aracına; ardından da bir polis memuruna çarparak polisin bacağının kırılmasına sebep oldu. Yaşanan bu olayın ardından Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi tüm ekipler şahsın yakalanması için alarma geçti. O.D. Yalı Mahallesi'nde polise çarpıp kaçtığı araçla yakalandı.

Araçta yapılan aramada 1 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve farklı araca ait iki adet plaka ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiği değerlendirilen şüpheli hakkında, ayrıca kullandığı araca ait olmayan plaka bulundurmaktan da adli ve idari işlemler yapılacaktır.Trafik Kanuna aykırı davranışları nedeniyle 2907 TL Para Cezası ve 40 Ceza Puanı uygulanmış, sürücü belgesi ise geri alınmıştır.Trabzonlu hemşerilerimizin emniyet içerisinde, huzur ve sükun ortamında yaşamlarını sürdürmeleri amacıyla, görevimizi ne pahasına olursa olsun ifa etmeye ve hukuku egemen kılmaya devam edeceğiz.”