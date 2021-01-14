AA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kadın kıyafetleriyle yakalandı.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Nişantepe Mahallesi'nde hırsızlık ile taksirle ölüme neden olma suçlarından aranan, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçunun firarisi olan F.D.'nin (39) bir evde saklandığı ihbarını aldı.

F.D.'nin bulunduğu binanın etrafını kuşatan polis, şüphelinin teslim olması yönünde anons yaptı. Bir süre sonra binadan kadın kıyafetli, başörtülü ve fistan giyinmiş maskeli bir kişi çıktı. Polis, durumundan şüphelendiği kadın kıyafeti giymiş kişinin fiziki görünüşü ve yürüyüşünden aranan şahıs F.D. (39) olduğunu düşünerek yüzünde bulunan maskesini indirilmesini istedi.

Maskesini indirmesinden sonra F.D. (39) olduğu anlaşılan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin hakkında 16 yıl 9 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.