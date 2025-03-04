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        Haberler Dünya Arap Birliği: Filistinlilerin yerinden edilmesini reddediyoruz | Dış Haberler

        Arap Birliği Genel Sekreteri: Filistinlilerin yerinden edilmesini reddediyoruz

        Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliği'nin Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin planları reddettiğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:14
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        Arap Birliği: Filistinlilerin yerinden edilmesini reddediyoruz
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        Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Arap Birliğinin Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddettiğini ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını desteklediğini söyledi.

        Ebu Gayt, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'nin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuştu.

        Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, söz konusu zirvenin Arap ülkelerinin Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiğini doğrulamak amacıyla yapıldığını söyledi.

        Ateşkesin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatan Ebu Gayt, ateşkesin tamamlanmasının öncelik olduğunu vurgulayarak, Gazze Şeridi'nin kademeli olarak yeniden inşası için bir Arap planının kabul edildiği bilgisini paylaştı.

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        Genel Sekreter Ebu Gayt, bu planın Gazze'de yeni bir güvenlik ve siyasi sürecin yolunu çizdiğini belirtti.

        Ebu Gayt, Arap planının Batı Şeria ile Gazze Şeridi arasındaki iletişimi sürdürdüğüne dikkati çekerek "Barış, Arap ülkelerinin iki devletli çözüm vizyonuna dayanan stratejik tercihidir." diye konuştu.

        Planın uluslararası topluma açıklanması için Arap İslam Komitesi çerçevesinde koordinasyon sağlandığını aktaran Ebu Gayt, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne uluslararası barış koruma güçleri konuşlandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Ebu Gayt, ayrıca Filistin halkının yerinden edilmesine gerçekçi bir alternatif bulunması gerektiğini söyledi.

        Arap Birliği Genel Sekreteri, zirveye katılan Arap liderlerin konuşmalarına işaret ederek "Arap Birliği, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini reddediyor ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını destekliyor." ifadelerini kullandı.

        Ebu Gayt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri yerinden etmeye yönelik planına ilişkin kendisine sorulan soruya ise şu cevabı verdi:

        "Trump bir fikir öne sürdü ancak ilgili taraflar bu fikri reddetti. Karşılığında bir şeyler teklif etmeyi umduğunu söyledi ve Arapların tepkisi bu akşam geldi."

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