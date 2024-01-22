Arap Birliği'nden BMGK'ya 'İsrail'in saldırılarını durdurmak için bağlayıcı karar alma' çağrısı Arap Birliği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması için bağlayıcı karar almasını istedi.

Arap Birliği, Filistin’in çağrısıyla Mısır’ın başkenti Kahire’deki genel merkezinde, Fas’ın başkanlığında daimi üyeler düzeyinde acil bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yapılan açıklamaya göre, Arap Birliği, "BMGK’dan uluslararası barış ve güvenliğin korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesini, İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik ve geniş çaplı suçlarını durdurmak için bağlayıcı bir karar almasını" istedi.

Açıklamada, "ABD’ye ve BMGK’da çifte standart uygulayan ve İsrail saldırganlığını destekleyen ülkelere uluslararası hukuka uygun tutum takınmaları ve Gazze'de tam ve sürdürülebilir bir ateşkes çağrısında bulunmaları" çağrısında bulunuldu.

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BMGK üyesi ülkelere, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurma, Gazze Şeridi’nden çekilme, ablukasını kaldırma ve Filistin halkının göçe zorlanmasına ilişkin planları ile çabalarını önlemeye zorlayacak tavır alma çağrısı yapıldı.

Arap Birliği, Filistinlilerin mülteci kamplarının ve altyapılarının sistematik olarak yok edilmesi de dahil olmak üzere İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da suçlarını artırmasını ve İsrail’in 100 günden uzun süredir Mescid-i Aksa’ya kuşatma uygulamasını kınadı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya uyguladığı kuşatmanın camide ibadet özgürlüğünü ihlal ettiği ve ibadet edenlerin camiye girişine engel olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kuşatmanın, kutsala saygısızlık edilmesini, Aksa’ya baskın düzenlenmesini ve içindekilerin Yahudi yerleşimciler tarafından tahrip edilmesini kapsadığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasından duyulan memnuniyet ifade edildi ve cezadan kaçamaması için İsrail’e karşı daha fazla dava açılması çağrısı yapıldı.

Uluslararası mahkemelere de seslenilen açıklamada, açılan davaları ve şikayetleri, dürüst profesyonel bir temelde herhangi bir siyasi düşüncenin etkisinde kalmadan hızlı bir şekilde soruşturma ve karara bağlama çağrısında bulunuldu.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, 17 Ocak’ta ülkesinin Arap Birliğine İsrail’in saldırılarına ilişkin acil toplanma çağrısı yaptığını açıklamıştı.