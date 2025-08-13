Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Arap Birliğinden Netanyahu'nun açıklamasına tepki | Dış Haberler

        Arap Birliğinden Netanyahu'nun açıklamasına tepki

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu ifade etmişti. Arap Birliği, Netanyahu'nun bu açıklamasının Arap ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 20:22 Güncelleme: 13.08.2025 - 20:25
        "Netanyahu'nun büyük İsrail açıklaması tehdittir"
        Arap Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" adını verdiği oluşum için egemen Arap devletlerinin topraklarının bir kısmını işgal etmeye dair sarf ettiği sözleri, Arap ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

        Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirmesine tepki gösterildi.

        Açıklamada, "İşgal devleti İsrail'in Başbakanı Neyanyahu'dan 'Büyük İsrail' adının verildiği oluşumun ön hazırlığı olarak Arap ülkeleri topraklarının bir kısmını işgal etmeye dair gelen açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Bu açıklamalar, Arap ülkelerinin egemenliğine tehdit olduğu gibi bölgenin güven ve istikrarını da baltalama anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.

        Netanyahu'nun sarf ettiği sözlerin Arap ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit olmanın yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyete karşı bir meydan okuma anlamı taşıdığı vurgulanan açıklamada, bahsi geçen sözlerin ayrıca İsrail'in kabul edilemez yayılmacı ve saldırgan niyetlerini yansıttığı kaydedildi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu'dan gelen açıklamaların bölgesel istikrarı sarstığına dikkat çekilen açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirerek bu radikal söylemlere karşı tüm gücüyle karşı çıkması çağrısının yer aldı.

        Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu söylemişti.

        İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail vizyonuna" karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

        İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

        "Büyük İsrail” ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsraillinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

