Arap Birliğinden Netanyahu'nun açıklamasına tepki

Arap Birliği, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Büyük İsrail" adını verdiği oluşum için egemen Arap devletlerinin topraklarının bir kısmını işgal etmeye dair sarf ettiği sözleri, Arap ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olduğunu dillendirmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "İşgal devleti İsrail'in Başbakanı Neyanyahu'dan 'Büyük İsrail' adının verildiği oluşumun ön hazırlığı olarak Arap ülkeleri topraklarının bir kısmını işgal etmeye dair gelen açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Bu açıklamalar, Arap ülkelerinin egemenliğine tehdit olduğu gibi bölgenin güven ve istikrarını da baltalama anlamına geliyor." ifadeleri yer aldı.

Netanyahu'nun sarf ettiği sözlerin Arap ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit olmanın yanı sıra uluslararası hukuk ve uluslararası meşruiyete karşı bir meydan okuma anlamı taşıdığı vurgulanan açıklamada, bahsi geçen sözlerin ayrıca İsrail'in kabul edilemez yayılmacı ve saldırgan niyetlerini yansıttığı kaydedildi.