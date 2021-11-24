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Suudi Arabistan Husilere ait İHA tesislerini vurdu 0:00 / 0:00

AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sana'daki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.

Balistik füze ve İHA üretimi yapan tesisler ile yer altı depolarının imha edildiği kaydedilen açıklamada, "düşmanca eylemler gerçekleştirenler ile terörist liderlerin de hedef alınacağı" aktarıldı.

Öte yandan, Husilere bağlı El-Mesire kanalının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sana'nın güneyine 3 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.