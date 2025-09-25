Aras Aydın, babasını kaybetti

Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin üzüntüsüyle sarsıldı.

Oyuncu, bir süredir hastanede tedavi gören Erol Aydın için geçtiğimiz günlerde O Rh pozitif kan arayışında bulunduklarını duyurmuştu.

Aras Aydın'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada; "Değerli oyuncumuz Aras Aydın, babası Erol Aydın'ı kaybetmenin derin acısı içindedir. Başta Aras Aydın ve Melis Birkan olmak üzere, tüm dost ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Fotoğraflar: Instagram