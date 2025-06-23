Aras Aydın'ın Nicole Kidman itirafı: Boğazım düğümlendi

Aras Aydın, geçtiğimiz ay Hollywood'da Türk rüzgarı estirmiş ve oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Nine Perfect Strangers'ın (Dokuz Kusursuz Yabancı) adlı dizinin galası için eşi Melis Birkan ile Los Angeles'a gitmişti.

Başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı dizisinin ikinci sezonuna 'Matteo' karakteriyle dahil olan Aras Aydın, bir programda dizinin setinde yaşadıklarını ve Hollywood yıldızıyla olan anısını anlattı.

Nicole Kidman ve Aras Aydın

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"İLK BAŞTA ÇOK KORKTUM"

Aras Aydın, "Onların arasında yabancı bir oyuncu olmak nasıldı?" sorusuna; "Enteresandı. Çünkü ilk hissettiğim duygu yalnızlıktı sonrasında korku eklendi. Ardından kaygıyla o korku yumuşadı ve yavaş yavaş kaynaştık. Düşünsene tek başınasın, bambaşka kültüre sahip insanlar. Türk olarak belli bir yere kadar İngilizce konuşup kendini ifade ediyorsun. İlk başta çok korktum ama o kadar sahiplenen ve yardımsever insanlar ki... Çok güzel bir setti, huzurla çalıştık" yanıtını verdi.

"EŞİM BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI"

Aras Aydın, sözlerine; "İlk 1 ay eşim ve üç kedimizi özleyerek geçti ama sonra yavaş yavaş alıştım. Eşim Melis (Birkan) sağ olsun hiç beni yalnız bırakmadı" diyerek devam etti.