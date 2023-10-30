Aras Kuş Cenneti'nde 18 yıldır halkalama ve araştırma çalışmaları yürütülüyor

KuzeyDoğa Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Iğdır, Kars Kafkas, Utah ve Koç üniversitelerinin destekleriyle yürüttüğü kuş araştırma çalışmaları 18 yıldır devam ediyor.

Aras Kuş Cenneti'nde 35. sezon çalışmaları, bilim insanları ve gönüllülerin yardımıyla sürüyor.

170 BİN KUŞUN VERİLERİ TOPLANDI

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde kurulan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde yapılan çalışmalarda bugüne kadar 316 türden 170 binden fazla kuş halkalanıp verileri toplandı.

Her yıl farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden gelen gönüllü ve öğrencilerin de ağırlandığı merkezde yapılan çalışmalar, kuşların göç zamanları, rotaları, beslenme ve üreme alanlarına dair önemli veriler sağlıyor.

REKLAM

KuzeyDoğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah üniversiteleri öğretim üyesi Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, Aras Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin doğusunda kuş çeşitliliği açısından en zengin bölge olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şekercioğlu, "316 kuş türüyle Türkiye'deki kuş türlerinin yüzde 62'sini burada kaydettik. İstasyonumuzun yer aldığı 10 kilometrekarelik yaklaşık 50 hektarlık bir alan, dünyanın 8 önemli kuş göç rotasından üçünün kesiştiği yerdir" dedi.

Bu alanın çeşitliliğini dikkate alarak 2005'te çalışma başlattıklarını anlatan Şekercioğlu, bugüne kadar 170 bini aşkın kuşun halkalandığını belirterek, "Bunların yaklaşık 140'ına farklı cihazlar takıldı. Halkalanmış ve verici takılmış kuşlarımız 3 kıtada 40'a yakın ülkeye seyahat ediyor. Bir haritada baktığımız zaman 3 kuş göç rotasının kesiştiği noktada yer aldığını görüyoruz" diye konuştu.