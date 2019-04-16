Aras Nehri karların erimesi sonucu yükseldi

Erzurum ve çevresinde devam eden yağışlar ve karların erimesi Horasan’ın içinden geçen Aras Nehri’nin su seviyesini yükseltti. Suyun yükselmesi sonucu nehre civar bazı köylerdeki araziler su altında kalırken, Nisan ayı ile birlikte yağışlarında devam ettiğine dikkat çeken Horasanlılar şehir merkezinden geçmekte olan Aras Nehrinin su seviyesinin yükseldiğini ifade ettiler.