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        Haberler Sağlık Araştırma: Çocuk ve gençlerde zararlı alışkanlıklar, sosyal medya kullanımıyla bağlantılı olabilir

        Araştırma: Çocuk ve gençlerde zararlı alışkanlıklar, sosyal medya kullanımıyla bağlantılı olabilir

        İskoçya'da araştırmacılar, çocuk ve gençlerde sigara, alkol, madde kullanımı ile kumar gibi zararlı alışkanlıkların, sosyal medya kullanımıyla bağlantılı olabileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:21 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:23
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        O zararlı alışkanlıkların sorumlusu sosyal medya mı?
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        İskoçya'daki Glasgow ve Strathclyde üniversiteleri ile Halk Sağlığı Kurumundan bir araştırma ekibi, sosyal medyanın 10 ile 19 yaş arası çocuk ve gençler üzerine etkisini inceledi.

        Yaş ortalaması 15 olan 1,4 milyona yakın çocuk ve gencin katılımıyla, 1997-2022 yıllarındaki veriler ışığında çalışmalar yürüten araştırmacılar, günlük sosyal medya kullanımının, alkol, madde ve sigara kullanımında artış ihtimaliyle ilişkisi olduğunu belirledi.

        Araştırmaya göre, sosyal medyayı sık kullananlarda, daha az sıklıkla kullananlara kıyasla yüzde 48 daha fazla alkol tüketme, yüzde 28 daha fazla madde ve yüzde 85 daha fazla sigara kullanma alışkanlığı gözlendi.

        Araştırmacılar, sosyal medyada günde en az 2 saat geçiren 16 yaş ve üzeri katılımcılarda, 16 yaşın altındaki sosyal medya kullanıcılarına göre daha çok alkol kullanımı gözlendiğini de belirledi.

        Öte yandan, araştırmacılar, sosyal medya platformlarında sıklıkla zaman geçirenlerin, asosyal davranışlar sergilemeye ve kumar oynamaya daha fazla eğilimi olduğunu tespit etti.

        Araştırma, "The BMJ" adlı dergide yayımlandı.

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