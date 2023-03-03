Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir

Demans hastalığının önlenmesi için D vitamini takviyesi almanın yararlı olabileceği belirlendi

Araştırma: D vitamini takviyesi demansın önlenmesinde yardımcı olabilir
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, D vitamini takviyesi ile demans arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 12 bin katılımcıyla çalışma yapıldı.

Kanada ve İngiltere'den araştırmacılar, katılımcılardan D vitamini takviyesi alan 4 bin 637 kişilik grupta, takviye almayan gruba göre yüzde 40 daha az demans görüldüğünü tespit etti.

Katılımcıların 2 bin 696'sında 10 yıl içinde demans geliştiği tespit edilirken bu gruptaki 2 bin 17 kişinin demans teşhisi konulmadan önce hiç D vitamini takviyesi almadığı, 679'unun ise çok az takviye aldığı belirtildi.

Kanada'daki Calgary Üniversitesi Hotchkiss Beyin Enstitüsü ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinden araştırmacılar, katılımcıların ortalama yaşının 71 olduğunu ve araştırmaya kaydolduklarında demans teşhislerinin bulunmadığını kaydetti.

"KANITLAR BULDUK"

Araştırmacılardan Zahinoor Ismail, "D vitamininin beyinde demansı azaltabilecek bazı etkilerinin olduğunu biliyoruz ancak şimdiye kadar yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar elde edilmişti" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırma sonucu elde edilen bulguların D vitamini takviyesi alması gereken gruplara ilişkin önemli bilgiler verdiğini belirten Ismail, "Bilişsel gerileme başlamadan önce erken takviye almanın yararlı olabileceğine işaret eden kanıtlar bulduk" ifadesini kullandı.

Exeter Üniversitesinden Byron Creese de demansın önlenmesi veya en azından geciktirilmesinin, bu hastalıktan etkilenen insan sayısının artması göz önüne alındığında büyük önem taşıdığını kaydetti.

Creese, "Bu araştırma sonucu, bize D vitamini takviyesinin demansı önlemede ya da geciktirmede yararlı olabileceğine işaret ediyor ancak şimdi bunu kesinleştirmek için klinik deneyler yapmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ispanağın demir oranı gerçekten ne kadar? Ispanağın demir oranı sanıldığı kadar yüksek değil!
SAĞLIK Ispanağın demir oranı aslında ne kadar?
Mart ayında tüketilmesi gereken meyve, sebze ve balıklar
SAĞLIK Mart ayında ne yenir?
Yüksek lif içeren besinler bağırsaklara iyi geliyor ve kilo vermeye yardım ediyor
SAĞLIK Yüksek lif içeren besinler
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi ...
Uykusuzluk yüzünüze ne yapıyor? Uzmanı cildin acı çektiğine dair uyarı işaretlerini açıkladı
SAĞLIK Uykusuzken cilt acı çekiyor! İşte o belirtiler
Mersin Şehir Hastanesinde hiperbarik oksijen tedavisi gören depremzedelerde uzuv kaybı yaşanmadı
SAĞLIK Hiperbarik oksijen tedavisi gören depremzedelerde ...
Depremzede çocuklar ve gençler için ruh sağlığı desteği mobil uygulaması hazırlandı
SAĞLIK Depremzedeler için ruh sağlığı desteği mobil ...
Grip 600 milyon yıl önce bir balıktan mı kaynaklandı?
SAĞLIK Dikkat çeken grip araştırması! 600 milyon yıl önce ...
Yaşam üçgeni deprem anında hayat kurtarıyor!
SAĞLIK Yaşam üçgeni deprem anında hayat kurtarıyor!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.