Bu 4 belirti kanserin erken habercisi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık Bu 4 belirti kanserin erken habercisi!
ABONE OL

Araştırmaya göre 4 belirti, erken evre kolon kanseri riskinin yüksek olduğunu gösteriyor

ABD'de yapılan araştırmada, karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisinin, erken evre kolon kanseri riskinin yüksek olduğuna işaret ediyor

Bu 4 belirti kanserin erken habercisi!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Araştırmada karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisi, erken evre kolon kanserinin belirtilerinden olduğu belirlendi.

Washington Üniversitesinde görevli bilim insanları, kimlik bilgileri gizlenen 5 binden fazla erken evre kolon kanseri hastasının sağlık verilerini incelendi.

ERKEN EVREDE ORTAYA ÇIKABİLECEK BELİRTİLER

Araştırmada, 50 yaşın altındakilere hastalık teşhisi konulmadan 3 ay ila 2 yıl öncesinde görülen karın ağrısı, rektal kanama, ishal ve demir eksikliği anemisi gibi belirtilerin her birinin, kolon kanserinin erken evresinde olma riskinin yüksek olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Görülen belirtilerin sayısı arttıkça hastalığa yakalanma riskinin de arttığına dikkatin çekildiği araştırmada, hastalığa yakalanma riskinin, belirtilerden birinin görülmesinde iki katına, ikisinin görülmesinde en az 3,5 katına, 3 veya daha fazlasının görülmesinde en az 6,5 katına çıktığı belirtildi.

KOLON KANSERİ GENÇLER ARASINDA YAYILIYOR

Araştırmada, kalın bağırsak kanseri olarak da bilinen kolon kanserine yakalanan gençlerin sayısının neredeyse iki katına çıktığı ifade edildi.

Araştırmaya katılanlardan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Doç. Dr. Yin Cao, rektal kanama ve demir eksikliği anemisi yaşayanlara zamanında endoskopi yapılması ve sağlık durumlarının takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "Journal of National Cancer Institute" dergisinde yayımlandı.

Dünyada en yaygın 3. kanser türü olan kolon kanseri, 2020'de yaklaşık 2 milyon kişide tespit edildi. En çok can kaybına neden olan kanser türlerinde ise 2. sırada yer alan kolon kanseri nedeniyle her yıl 1 milyona yakın kişi hayatını kaybediyor.

Dünya genelinde 50 yaş üstündeki kişilerde kolon kanseri vakaları, tarama testleri sayesinde her yıl düşse de genç yaşta hastalığın görülme sıklığı son yıllarda arttı.

Dünyada 55 yaş altı kolon kanseri hasta sayısı artarken tarama testleri de 45 yaşa indi.

ABD'de daha önce yapılan bir çalışmada, 1950 doğumlu kişilerde kolon kanseri görülme oranı 1 kabul edildiğinde 1990 doğumlularda kolon kanseri görülme oranının yaklaşık 2 kat, rektum kanserinin ise 4 kat artış gösterdiği belirlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Demet Demirkır
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin, Covid-19'u "B sınıfı salgın hastalık" olarak sınıflandırmayı sürdürecek
SAĞLIK Çin, Covid-19'u "B sınıfı salgın hastalık" olarak ...
"Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat! Bu besinleri mutlaka tüketin!
SAĞLIK "Ne yapsam zayıflayamıyorum" diyenler dikkat!
ABD'de tespit edildi! O içeceklerde standartların üzerinde zehirli metal
SAĞLIK ABD'de tespit edildi! O içeceklerde standartların ...
Son dakika: Japonya, Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
SAĞLIK Japonya, Covid-19'u mevsimsel grip kategorisine aldı
Regl döneminde neden iştah artar ve nasıl beslenmek gerekir?
SAĞLIK Regl döneminde neden iştah artar?
Mayıs ayında ne yenir? Mayıs ayında mevsimi gelen sebze, meyve ve balıklar
SAĞLIK Mayıs ayında ne yenir?
Hızlı kilo alıp veremiyorsanız nedeni bu olabilir! İşte bu 9 alışkanlık kilo aldırıyor
SAĞLIK Hızlı kilo alıyorum ama bir türlü veremiyorum ...
Çok fazla yumurta yerseniz ne olur? Bilime göre fazla yumurta tüketmenin 5 tehlikeli etkisi...
SAĞLIK Çok fazla yumurta yerseniz ne olur?
Aslında kilom yok her yerim ödem diyenlere… Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 mucize besin ile tığ gibi olun
SAĞLIK Vücutta tek bir şişlik bırakmadan ödem attıran 11 ...
Aç kalmadan göbek yağını eritmek mümkün! İşte yaza fit girmek isteyenler için en iyi 6 kahvaltı alışkanlığı...
SAĞLIK Aç kalmadan göbek yağını eritmek mümkün! İşte 6 ipucu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.