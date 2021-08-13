Pandemi döneminde doğan çocuklar daha düşük IQ’ya sahip 0:00 / 0:00

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Çocukların bilişsel gelişiminde önemli rol oynayan ilk yıllarda kreşlerin, okulların ve oyun alanlarının Covid-19 nedeniyle kapanmasının ardından, çocuklarında da hayatı büyük ölçekte değişti.

Ebeveynlerin ise iş ve çocuk bakımı dengesinde stresli olduğu ve bu durumun evdeki etkileşimi de azalttığı aktarıldı.

Brown Üniversitesi Pediatri Araştırma Doçenti Sean Deoni, dışarı dünya ile az temasın tetiklediği bu durumun, pandemi dönemi dünyaya gelen çocukların bilişsel gelişimini değerlendirmek için yapılan testlerde de kanıtlandığını söyledi.

Ciddi derecede düşük puanlar alan çocukların diğer yıllara oranla IQ puanı 100’den 78’e düştü. Guardian’a konuşan uzmanlardan biri, ‘‘Büyük bilişsel bozuklukların dışında tipik olarak böyle şeyler görmüyoruz.’’ ifadesinde bulundu.

Araştırma kapsamında ABD’nin New England bölgesi olan Rhode Island’dan 672 çocuk katıldı. Bunlardan 188'i temmuz 2020'den sonra, 308'i ocak 2019'dan önce, 176'sı ocak 2019 ile mart 2020 arasında doğdu. Çalışmaya dahil edilen çocukların herhangi bir gelişimsel engeli olmadığı da belirtildi.

Araştırmacılar, daha düşük sosyoekonomik geçmişe sahip olan çocukların testlerde daha kötü olduğunu da vurgulandı.

Uzun vadede düşük seyreden bilişsel puanların değişip değişmeyeceği bilinmezken Pediatri Araştırma Doçenti Sean Deoni Guardian’a konuştu: ‘‘Yaşamın ilk birkaç yılında, tıpkı bir ev inşa etmek gibi, bilişin temelleri atılır, temeli inşa ederken oda eklemek veya süslemek daha kolaydır.’’ ifadelerinde bulundu. Bunun büyüdükçe daha zorlaştığını söyledi.

ARAŞTIRMA HANGİ BÖLGEDE YAPILDI?

Deoni ‘‘Bu verilerin, sosyal destek ve işsizlik yardımlarının görece cömert olduğu ABD'nin nispeten zengin bir bölgesinden geldiği göz önüne alındığında, korku, ülkenin ve dünyanın daha düşük seviyedeki sosyoekonomik bölgelerinde işlerin daha kötü olabileceği yönündedir.'' ifadelerini kullandı.

University College London'da Çocuk sağlığı Profesörü olan Terence Stephenson da araştırmanın ilginç olduğunu söyledi.

Araştırmada bazı boşlukların da olduğunu belirten Stephenson, bebeklerde özellikle düşük IQ puanlarını etkileyen faktörün, ebeveynlerin üzerindeki hem iş hem de çocuk bakımını yürütmede yaşanan stres olduğuna dikkat çekti.

Stephenson, özellikle Covid-19'un düşük sosyoekonomik düzeye sahip ailelerden gelen çocukların bilişsel performansı üzerinde daha fazla hasar verici etkilere sahip olacağını tahmin etmenin, zor olmadığını belirtti.

Guardian: Natalie Grover