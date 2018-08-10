Arbroath - Stranraer sahaya çıkıyor

Arbroath ve Stranraer, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Arbroath 3 puanla 1. sırada, Stranraer 1 puanla 6. sırada bulunuyor. Arbroath son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Stranraer, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 386. İddaa'da Arbroath kazanır 1.50, berabere biter 3.60, Stranraer kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Arbroath önceki hafta Queen`s Park mücadelesinde 3-0 yenildi.

Stranraer ise East Fife karşılaşmasında 2-3 kazandı.

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