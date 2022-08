Arctic Monkeys'e geri sayım başladı

Müziklerinde sadece alternative rock, post-punk revival ve indie rock’a bağlı kalmayıp psikedelik pop, glam rock ve cazı da harmanlayan zengin bir sound’u hayranlarına sunan; efsanevi solist Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders ve Nick O’Mally dörtlüsünden oluşan kadrosuyla Arctic Monkeys, uzun bir aradan sonra “PSM Loves Summer” konserleri kapsamında Türkiye’de hayranlarıyla buluşmak için gün sayıyor.

Biletleri satışa çıktığı anda tükenen ve 9 - 10 Ağustos 2022 tarihlerinde iki gece üst üste Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak Arctic Monkeys binlerce müziksevere unutulmayacak iki gece yaşatacak.

Ön grup olarak indie rock’ın yükselen isimlerinden, ‘Cheer Up Baby’, ‘Falling In’ ve ‘My Honest Face’ single’ları ve son albümleri “It Won't Always Be Like This” ile kısa zamanda İngiltere ve İrlanda’da müzik listelerine bir numaradan girerek eleştirmenlerden tam not alan Inhaler sahne alacak!