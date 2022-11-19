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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arda Güler'e bir talip daha!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa'nın devlerini peşine taktı. 17 yaşındaki futbolcuya Barcelona'nın ardından bu kez de İtalyan ekibinin talip olduğu öğrenildi.

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  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Fenerbahçe ve Türk futbolunun göz bebeği Arda Güler'e Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün artıyor. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    17 yaşındaki genç yeteneğin geçtiğimiz günlerde Barcelona'nın radarına girdiği İspanyol basınında yer alırken, bu kez de İtalyanlar flaş bir iddia ortaya attı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Serie A'da lider durumda bulunan ve Fenerbahçe ile son dönemde yakın ilişkiler kuran Napoli'nin Arda Güler'le ilgilendiği öne sürüldü. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Arda'dan oldukça etkilendiği ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı düşündüğü belirtildi. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Haberde ayrıca, sarı-lacivertli genç yıldızla Fransız devi PSG ve İngiliz ekibi Tottenham'ın da yakından ilgilendiği vurgulandı.
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Napoli'nin Arda için bu iki dev kulüple rekabete girmeye hazır olduğu da ifade edildi. 
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi kadrosuna katan İtalyan ekibinin, sarı-lacivertli kulüple olan yakın ilişkisini Arda transferinde de avantaja çevirmeyi planladığı gelen bilgiler arasında...
  • Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha! - Fenerbahçe FB Haberleri

    Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkarken, 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

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