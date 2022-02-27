"En meşhur Türk futbolcu olacaktır"

Erol Tokgözler, Arda'nın yeteneklerinden ise şöyle bahsetti:

"Top, Arda'nın vücudunun bir parçası gibi. Çok rahat bir oyuncu. Biz antrenörler bazen oyunu kazanmak için oyuncuyu kaybederiz. Halbuki oyun geçici, oyuncu kalıcıdır. Ben Arda'dan yapabildiklerinin en iyisini yapmasını isterdim. Arda daha yeni 17 yaşına girdi. Aslında uluslararası arenada 17 yaş normal. Ligimizde tecrübeli oyuncular oynadığı için biz genç diyoruz. Hocaların kendilerini sağlama alma niyetinde olduğu bir ligimiz var. Ben Sergen Yalçın'a çok benzetiyorum, oyundaki rahatlığından dolayı. Biz şu an tek bir şey görmedik, Arda'nın başarısızlığı. Onları da göreceğiz. Futbolda iyi de kötü de gün vardır. O daha bir çocuk. Benim bile hayatım Arda hakkında röportajlarla birkaç günde değişti, bir de onu düşünün. Arda'nın gelmiş geçmiş en iyi, en meşhur, en yetenekli Türk futbolcu olacağına inanıyorum. Saha dışındaki var olan iyi durumunu korumak Arda'nın büyük futbolcu olmasına yetecektir."