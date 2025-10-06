Arda Güler, İspanya sokaklarını Selda Bağcan’la turladı

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki Arda Güler, İspanya’daki yaşamından yeni kareler paylaştı.

Ünlü futbolcunun, İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anlar kısa sürede gündem oldu.

Zaman zaman çocukluk fotoğraflarını da paylaşan Güler, bu kez daha önce yayımlamadığı yeni karelerini takipçileriyle buluşturdu.

Arda Güler, 15.3 milyon takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımlarla dikkat çekti.

Fotoğraflar: Instagram