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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler, milli takımdaki 7. golünü attı!

        Arda Güler, milli takımdaki 7. golünü attı!

        Milli futbolcu Arda Güler, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golü kaydetti. Arda ayrıca A Milli Takım'daki 7. gol sevincini yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 07:20 Güncelleme:
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        Arda Güler, milli takımdaki 7. golünü attı!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu’nda ABD ile karşı karşıya gelirken, millilerde Arda Güler bu turnuvadaki ilk golü attı.

        Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta topla buluşan Arda kale önüne ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        ABD müsabakasıyla milli takımdaki 33. maçını oynayan 21 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 7’ye çıkardı.

        Mücadeleye 11’de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

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