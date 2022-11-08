Arda Kural'ın son hali şaşırttı!

Peki oyunculuk nasıl başladı?



Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı.



İyi paralar kazanabildin mi?



O dönemler sektörde iyi paralar vardı ama ben çok kazandığımı söyleyemem. Formalite icabı paralar kazandığım zamanlar bile oldu.



Ünlü olmanın bedeli ağır oldu mu sizin için?



Dizideki canlandırdığım karakterlerle, gerçek hayatım arasında ayrım koyamaz oldum. Çok fazla şeyi bir arada düşündüm. Bu sektörün beni değiştireceğini düşündüm. Gelen şöhretle hayat da değişime almıştı beni. Ben de değişmek istemiyordum. 'Olduğum gibi kalacağım' demiştim. Değişmek bana göre değildi. Çok kafa yordum.