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Arda Turan, Fenerbahçe galibiyeti sonrası ağladı!

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 1-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından gözyaşlarını tutamadı!

Arda Turan, Fenerbahçe galibiyeti sonrası ağladı!

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılılar galibiyete yeni transfer Mostafa Mohamed'in golüyle uzanırken Fenerbahçe'yi Kadıköy'de üst üste ikinci kez mağlup etmeyi başardı. Arda Turan da dev zaferin ardından gözyaşlarını tutamadı.

Bu sezon 10 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen kaptan, kariyerinde Kadıköy deplasmanında ilk kez 3 puan elde etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Turan 78. dakikada yerini Ryan Babel'e bırakmıştı.

MAÇ SONU DA AĞLADI!

Arda Turan maçın ardından beIN SPORTS'a konuşurken de duygusal anlar yaşadı ve yeniden ağladı. Arda maçın ardından şunları söyledi:

"Öncelikle bugün hocamızın babası, Talat amcamızın ölüm yıldönümü. Allah mekanını cennet etsin. Hocanın annesinin de ellerinden öpüyorum, böyle bir adam yetiştirmişler ki ülke futbolunun en büyük adamı olmuş"

"Maça gelince iyi mücadele ettik, çok iyi hazırlanmıştık maça. Taktiksel olarak da. Bu sabah hoca ilk defa sahaya bugün bir kez daha ekstradan çıkardı. Taktik olarak ne anlattıysa bugün sahada karşımıza o çıktı. Çok uyguladık. Mutluyuz, liderliği aldık ama önümüzde daha çok maç var. Üç gün sonra Alanyaspor maçı var, devam edeceğiz"

"Mohamed muhteşem oynadı. Elinden gelen her şeyi yaptı. Maç sabahı böyle bir sevinç yapalım dedi, 'Ben atamam, sen atarsan yaparız' dedim"

"Dün akşam tesisteydim, maçlardan önce tesiste kalıyorum. Hoca da oradaydı, kamp yoktu. Beraber yemek yedik, eskilerden konuştuk. Yürüyüş yaptım, bir tane puro içtim. Yarın ne olacak diye düşündüm, Galatasaray formasıyla kaç defa daha Kadıköy'e gelirim bilmiyorum ve sonuç bu. Çok mutluyum"

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