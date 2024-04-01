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        Haberler Gündem Politika Ardahan'da CHP 158 oy farkla kazandı, AK Parti itiraz etti

        Ardahan'da CHP 158 oy farkla kazandı, AK Parti itiraz etti

        Ardahan'da resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Faruk Demir, en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'dan 158 oy fazla aldı. AK Parti yönetimi tarafından Çıldır ilçesindeki seçim sonuçlarına itiraz edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 01.04.2024 - 00:22
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        Ardahan'da AK Parti'den itiraz
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        Ardahan'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

        Yerel seçim sonuçları

        Sayımda resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 42,32'sini alan CHP'li Faruk Demir yeniden belediye başkanlığına seçildi. CHP'li Demir'in 5 bin 40 oy aldığı Ardahan'da AK Parti adayı Yunus Baydar 4 bin 882 seçmenin oyunu aldı. 158 oy farkla kaybeden AK Parti yönetimi sonuca itiraz ederek, Çıldır ilçesindeki 14 sandıkta oyların yeniden sayılmasını talep etti. AK Parti’nin yaptığı itiraz seçim kurulları tarafından değerlendirilecek.

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        #Yerel seçim
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        #YSK
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