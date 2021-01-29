Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİnanç
ABONE OL

Ardahan'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Ocak Ardahan Cuma namazı saati

Cuma namazı saatleri gündemde. 29 Ocak Cuma günü Ardahan'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Ardahan Cuma namazı saatini araştırıyor. Cuma namazının tek bir saati yok. Her şehirde her hafta aynı saatte kılınmıyor, namaz saatleri her hafta her şehirde değişiyor. Ardahan'da "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan namaz vakitleri takvimine göre 29 Ocak 2021 Ardahan cuma namazı saati...

Ardahan'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? 29 Ocak Ardahan Cuma namazı saati

Cuma namazı saat kaçta kılınıyor? sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde cuma namazının korona virüs tedbirlerine dikkat edilmesi kaydıyla kılınabileceğini açıklamıştı. Ülke genelinde camilerde cuma namazı kılınabilecek. Ardahan'da cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Ardahan cuma namazı saatini araştırıyor. İşte 29 Ocak 2021 Ardahan cuma namazı saati

29 OCAK 2021 ARDAHAN CUMA NAMAZI SAATİ

29 Ocak 2021 Ardahan Cuma namazı saati: 12:27

Ardahan İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
29 Ocak 2021 Cuma05:4807:1612:2715:0417:2918:51
30 Ocak 2021 Cumartesi05:4707:1512:2715:0517:3018:52
31 Ocak 2021 Pazar05:4707:1412:2815:0617:3118:53
01 Şubat 2021 Pazartesi05:4607:1312:2815:0717:3218:54
02 Şubat 2021 Salı05:4507:1212:2815:0817:3418:55
03 Şubat 2021 Çarşamba05:4407:1112:2815:0917:3518:57
04 Şubat 2021 Perşembe05:4307:1012:2815:1017:3618:58

KADINLARIN NAMAZ KILIŞI İLE ERKEKLERİN NAMAZ KILIŞI AYNI MI?

Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar bazı rivayetlere ve sahabe uygulamasına dayanmaktadır.
Namazlarda kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır:
a) Kendi başlarına namaz kılacak erkekler, ezan okurlar, kâmet getirirler. Kadınlar ise ezan okumaz ve kâmet getirmezler.
b) İftitah (başlangıç) tekbirini alırken elleri kaldırmak sünnettir. Erkekler ellerini, başparmaklar kulak yumuşaklarına değecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek kadar kaldırırlar.
c) Namazda erkekler, ellerini göbeklerinin altında bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleri ile sol bileklerini kavrarlar. Kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar.
d) Erkekler, rükû durumunda dizlerini dik ve sırtlarını düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar, biraz meyilli bulundururlar.
e) Erkekler, secdede kollarını ve uyluklarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler. Kadınlar ise, secdede karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler.
f) Tahiyyâta oturuşta ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerlerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise, ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere otururlar.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mucize Doktor Ezo'nun hastalığı nedir? Mucize Doktor Ezo hastalığı hakkında
GÜNDEMMucize Doktor Ezo'nun hastalığı nedir?
DOLUYOR! Son dakika: istanbul baraj doluluk oranları: Yüzde 40'a dayandı
GÜNDEMİşte İstanbul barajlarında son durum! Yükseliyor!
Abdest nasıl alınır? Abdestin farzları: Abdest nasıl alınır kadın ve erkek sıralı anlatım
GÜNDEMAbdest nasıl alınır?
MUZDA ZEHİR| Son dakika: Meyve kamuflajlı uyuştrucu şebekesi çökertildi
GÜNDEMVan'da elma, İstanbul'da muz!
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir?
GÜNDEMKYK yurt başvuru başladı mı?
Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? İşte 29 Ocak 2021 İstanbul Cuma saati kaçta?
GÜNDEMİstanbul cuma namazı saati
YİNE ŞİDEET! Son dakika: Hastanede korona uyarısına feci dayak!
GÜNDEMHastanede korona uyarısına feci dayak!
Bursa Cuma namazı: 29 Ocak Bursa Cuma namazı kaçta? İşte Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
Aşı randevusu alma: Covid-19 aşı randevusu nasıl alınır? MHRS 75 yaş üstü aşı randevu alma ekranı
GÜNDEMKorona virüs aşı randevusu nasıl alınır?
AÖF kayıt yenileme 2021! AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir?
GÜNDEMAÖF kayıt yenileme 2021!