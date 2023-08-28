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        Haberler Gündem Ardahan'da fırtına çatıları uçurdu

        Ardahan'daki fırtınada çatılar uçtu, otomobiller zarar gördü

        Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan fırtına, iki apartmanın çatısını uçurdu, otomobiller hasar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:20 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:20
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        Ardahan'da fırtına sonucu bazı binaların çatıları uçtu, araçlar zarar gördü.

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        Kentte akşama doğru etkili olan şiddetli sağanakla başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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        Merkez İnönü Mahallesi ile Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde fırtına bazı binaların çatılarına zarar verdi.

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        Fırtına nedeniyle çatılardan savurulan malzemeler İnönü Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilde hasara yol açtı.

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        Vatandaşlardan Bülent Köksoy, gazetecilere, fırtınanın aniden başladığını, çatıların uçmasıyla durumu ilgili kurumlara bildirdiklerini söyledi.

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        Yetililer, olası sağanak ve fırtınaya karşı vatandaşı uyardı.

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        #Ardahan Haberleri
        #fırtına
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