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        Ardahan'da okullar tatil edildi

        Ardahan'da, yoğun kar ve tipi nedeniyle Perşembe günü için il genelinde engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 22:53 Güncelleme: 18.12.2024 - 22:53
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        Ardahan'da okullar tatil edildi
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        Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımda aksamaya yol açtığını belirtti.

        Çiçek, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personel bir gün süreyle idari izinli olacaktır." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, yoğun tipi nedeniyle Ardahan-Çıldır kara yolunun Çamlıçatak mevkisi ile Çıldır ilçesi arası araç geçişine kapatıldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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