Ardahan'da sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü 0:00 / 0:00

İHA

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde de devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde yer yer sağanak yağmurdan oluşan yağışlar yüksek rakımlı bölgelerde kara dönüştü.

İHA'nın haberine göre; Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı, trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu. Sürücüler güçlükle ilerlerken yetkililer ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.