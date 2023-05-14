Ardahan Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Ardahan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Ardahan başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Ardahan seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Ardahan Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Ardahan Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 82.38 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:21 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 92.9 oldu. Ardahan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 27.300 oyla yüzde 54.65 - Recep Tayyip Erdoğan: 20.241 oyla yüzde 40.52 - Sinan Oğan: 2.132 oyla yüzde 4.27 - Muharrem İnce: 280 oyla yüzde 0.56 oy aldı.



Ardahan 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Ardahan Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 81.38 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:21 itibarıyla yüzde 88.2 oranında açıldı. 2023 Ardahan milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 17.987 oyla yüzde 39.71 - Millet İttifakı: 15.872 oyla yüzde 35.05 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 8.759 oyla yüzde 19.35 - Ata İttifakı: 384 oyla yüzde 0.85 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 221 oyla yüzde 0.49 aldı. Saat 21:21 itibarıyla 2023 Ardahan milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

