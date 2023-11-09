Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahan´da araçların camları buz tuttu

        ARDAHAN'dagece etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz, ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 09.11.2023 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahan´da araçların camları buz tuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARDAHAN'dagece etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz, ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.

        Kentte yaklaşık bir haftadır devam eden soğuk hava dün gece etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Kura Nehri bölgesinde bitkiler ve ağaç yaprakları da kırağıyla beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar mont ve bere takarak soğuktan korunmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail insani değerleri çiğnedi
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Gazze'de 3 günlük "insani ara" verilecek mi?
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        Metrobüs durağında 1.5 saatlik çile!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        İstanbul için kötü haber! Yağışa rağmen... İşte son durum!
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Fenerbahçe, Ludogorets'e konuk olacak
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        Bisikletle otomobile çarptı! Arka camdan girdi!
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        "Kaybetti ama hiç ezilmedi"
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        Sevgilileri öldürüp nehre atmışlardı! Vahşet davasında flaş gelişme!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Kaostan çıkış arayışı
        Kaostan çıkış arayışı
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Gazze'deki kanser hastası çocuklar Türkiye'ye getirilecek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yaprakları kırmızı, çiçeği sarı... Atatürk'le anılan çiçek
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        Yarın, Atatürk’ün en yakınının gizli kalmış hatıralarından bazı bölümleri yayınlayacağım!
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        "Çatışma binlerce masum kişinin canına mâl oluyor"
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Euclid'in ilk fotoğrafları
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Arkadaşlarıyla sohbet ederken cinayete kurban gitti!
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        Güney Kore’de bir adam robot tarafından öldürüldü
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        'Kentsel dönüşüm'de neler değişti?
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Türk yargı tarihinin en büyük krizi
        Askere giden işçinin tazminat hakkı
        Askere giden işçinin tazminat hakkı

        Benzer Haberler

        Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu
        Ardahan ile Kars'ta soğuk hava buzlanma ve kırağı oluşturdu
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yol...
        Ardahan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü sahte kimlikle tren yol...
        Ardahan'da "kitap kafe" açılıyor
        Ardahan'da "kitap kafe" açılıyor
        Ardahan´da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Ardahan´da soğuk hava ve kırağı etkili oldu
        Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi
        Ardahan'da organ bağışı semineri düzenlendi