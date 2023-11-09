Ardahan´da araçların camları buz tuttu
ARDAHAN'dagece etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz, ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.
ARDAHAN'dagece etkili olan soğuk hava nedeniyle araçların camları buz, ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı tuttu.
Kentte yaklaşık bir haftadır devam eden soğuk hava dün gece etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye düşmesiyle araçların camları buz tuttu. Kura Nehri bölgesinde bitkiler ve ağaç yaprakları da kırağıyla beyaza büründü. Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar mont ve bere takarak soğuktan korunmaya çalıştı.
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