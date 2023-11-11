Ardahan´da sis ve kırağı etkili oldu
ARDAHAN´dasabah saatlerinde sis ve kırağı etkili oldu.
ARDAHAN´dasabah saatlerinde sis ve kırağı etkili oldu.
Meteoroloji verilerine göre Ardahan'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6,1 derece olarak ölçüldü. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentte, sabah saatlerinde sis de etkili oldu. Ağaç yaprakları ve bitkiler kırağı ile beyaza bürünürken, otomobil camları buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre il merkezi ve ilçelerde en düşük hava sıcaklıkları şöyle ölçüldü;
Ardahan merkez -6.1, Damal -3.0, Göle -62, Hanak 5.7, Posof -1.9, Çıldır -6.8.
DHA-Genel - Türkiye-Ardahan / Merkez - Dinçer AKTEMUR
2023-11-11 13:13:13
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