Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü

Kentte 1 haftadır soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere kar yağdı. Hava sıcaklığının dün gece sıfır dereceye düşmesiyle, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı. Baharla birlikte yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlardaki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

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