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        Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü

        ARDAHAN'da soğuk hava etkili olurken, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:00
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        Ardahan'da dağlar yağan karla beyaza büründü
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        ARDAHAN'da soğuk hava etkili olurken, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı.

        Kentte 1 haftadır soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, yüksek kesimlere kar yağdı. Hava sıcaklığının dün gece sıfır dereceye düşmesiyle, 2 bin rakımlı dağlara kar yağdı. Baharla birlikte yeşile bürünen Ardahan Ovası'nı çevreleyen dağlardaki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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