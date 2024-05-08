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        Haberler Yaşam Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi

        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi

        Karayip ülkesi Dominika'daki ispermeçet balinalarının iletişim modellerini araştıran bilim insanları, bu balinaların daha önce düşünülenden daha karmaşık ve detaylı bir iletişim dili olduğunu ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 11:55 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:55
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        Balinaların şarkılarında 'alfabe' keşfedildi
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        Karayip ülkesi Dominika sularında yapılan araştırma kapsamında farklı derinliklere mikrofon yerleştirerek, yaklaşık 200 ispermeçet balinasından ses örnekleri toplandı.

        Bu balinalardan işaretlenmiş olanların ise iletişim kurarken bulundukları durumlar incelendi.

        Araştırmada, Dominika İspermeçet Balinası Projesi (DSWP) verileri ve bu verilerin analizi için Doğu Karayipler 1 (EC-1) sürüsünden toplanan 8 bin 719 ses verisi kullanıldı.

        İLETİŞİM DİLLERİ İNSANLARINKİNE BENZİYOR

        Çalışmada, 21 farklı tıklama sesi türünden derlenen ve 'koda' adı verilen ses verilerinin, bu balinaların iletişim dilinin insanlarınkine benzer bir yapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

        İletişim kuran balinaların çıkardıkları seslerin daha önce düşünülenden çok daha detaylı fonetik bir alfabe oluşturduğunu saptayan araştırmacılar, kodaların tam anlamlarını belirleyemese de bu seslerin insanların kullandığı kelime ve cümlelere benzediğini kaydetti.

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        FARKLI ANLAM VE YAPILARA SAHİP

        Araştırmacılar, incelenen kodaların 4 farklı unsurdan oluştuğunu ortaya çıkardı.

        Kodaların anlamlarının, farklı durumlarda ve diğer dilsel bileşenlere göre değişim gösterdiğini belirten araştırmacılar, bu seslerin avlanma, dinlenme, keşif ve beslenme durumlarında farklı anlam ve yapılara sahip olduğunu kaydetti.

        Araştırmacılar, balinaların kalıplaşmış diziler halinde 3 ila 40 geniş bantlı tıklama sesi kullandığını belirterek, balinaların bu sesleri birbiriyle ilişkili ve çoklu iletişim esnasında kullandıklarını belirledi.

        Araştırmacılar ayrıca söz konusu ses yapılarının balinalar arasında taklit edilip aktarıldığını da gözlemledi.

        FONETİK ALFABE FARKLI KOMBİNASYONLARDA KULLANILABİLİR

        Çalışmanın başaraştırmacısı Pratyusha Sharma, bu fonetik alfabenin balinalar tarafından sayısız farklı kombinasyonda kullanılabileceğini kaydetti.

        Balinaların sabit bir koda kümesine sahip olmadıklarını belirten Sharma, "Bu da balinaların çok daha geniş bir iletişim sistemine sahip olmasını mümkün kılıyor" dedi.

        Araştırmacılardan David Gruber de balinaların dillerini anlamak için ilk adımların atıldığını ve gelişen yapay zeka teknolojileri ile bu dillerin analizlerinin hızlanacağını umduğunu ifade etti.

        Araştırma Nature dergisinde yayımlandı.

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        #ispermeçet balinası
        #Balina
        #balina alfabesi
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