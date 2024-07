Evinin her köşesi hediyelik eşya ile dolu

ARDAHAN’da banka emeklisi Cengiz Yılmaz (77), satın aldığı ve kendisine hediye edilen eşyaları, evinde biriktiriyor. 40 yıldır yalnız yaşayan Yılmaz’ın her köşesini hediyelik eşyalarla doldurduğu 200 metrekarelik evinde adım atacak yer kalmadı.

Gittiği şehir ve ülkelerden satın aldığı ya da hediye edilen eşyaları biriktirmeyi hobi haline getiren banka emeklisi Yılmaz, onları evinin tüm odalarına düzenli bir şekilde yerleştirip her gün tozunu alıyor. Yılmaz’ın hediyelik eşya dükkanını andıran evinde iğneden ipliğe her şey bulmak mümkün. Evinin salonundan, yatak odası ve mutfağına kadar her tarafı eşyalarla dolu olan Yılmaz “1992 yılında emekli oldum. Emekli olmadan önce ve sonrasında da katıldığım çok sayıda organizasyonda verilen hediyeleri biriktiriyordum. Emekli olduktan sonra da basın sektöründe çalıştım. Basın toplantılarında verilen hediyeler, konferanslar, yurt dışı ziyafetlerimde ya da katıldığım fuarlarda verilen hediyeleri biriktirdim. Parayla aldığım eşyalarım da var. Sayısını bilemediğim kadar hediyeleri evimde sergiliyorum. Evimi görmeye gelen misafirlerim hayretler içinde kalıyor. Çok da hoşlarına gidiyor. Ziyarete gelenlere de çam sakızı çoban armağanı çeşitli hediyeler veriyorum“ diye konuştu.