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        CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 03.01.2025 - 18:31
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        CHP Genel Başkanı Özel, Göle Belediyesi'ni ziyaretinde konuştu:
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız." dedi.

        Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a gelen Özel, Göle ilçesi ziyaretinde belediye önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

        Özgür Özel, Göle gibi ilçelerin göç vermesinin önemli bir sorun olduğunu söyledi.

        Bu bölgelere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade eden Özel, "Buraya yatırım yapacak sanayiciye, başka yerlere yaptığı teşviklerden çok öte teşviklerin verilmesi lazım. Şu anda eksi 17 derecede konuşuyoruz. Hava sıcaklığının 15 derece olduğu yerde de kış, burada da kış. Ama burada doğal gaz saati fıldır fıldır dönüyor. Doğal gazı burada da aynı fiyattan satmak, Manisa, İzmir'e aynı fiyattan satmak doğru değil. Böyle kış şartlarının çetin olduğu yerlerde yüzde 50'nin üzerinde indirim yapmak lazım. Bunları projelendirmek lazım." diye konuştu.

        Özel, şöyle devam etti:

        "Türkiye'ye 5,5 milyon Suriyeli senin yüzünden geldi. 200 milyar dolar para, bugün emekliye zam yapamıyorum diyor. O parayla 100 yıl maaş ödeyebilir. O para Suriyelilere harcandı. 283 Mehmetçik Suriye'de şehit oldu, dünya kadar sivil şehit oldu. 13 yıl sonra zafer kazandık HTŞ liderine takım elbise giydirdik, kravat taktık artık korkmayacağız, o katliam yapmayacak artık demokratik önerilecek. Beyefendiye sorulunca, 4 sene seçim yok, ondan sonra bakacağız. Biz Suriye'nin hep toprak bütünlüğünü savunduk. Suriyelilerin memleketlerine dönmelerini hep savunduk. 'Orada iç karışıklık yapmayın' dedik. Alevi, Sünni, Arap, Türkmenler, Dürzileri kapsayacak bir demokratik yönetim olsun, bunu Esad'a anlatalım istedik, şimdikilere söylüyor ve Suriye'de istikrar istiyoruz."

        CHP'nin hiçbir zaman çatışmadan yana olmadığını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

        "Son günlerde Türkiye'de Sayın Bahçeli'nin, bu kürsülerden ip atan Bahçeli'nin, düne kadar bizi meşru Meclis'te bulunan siyasi parti DEM ile görüşüyoruz diye 'demleniyorlar' diyen Bahçeli'nin bir çağrısıyla başlayan bir süreç var. CHP tarihinin hiçbir döneminde asla ve asla çatışmadan, kandan, gözyaşından yana olmadık. Analar ağlamasın, terör dursun, gözyaşı bitsin istedik. Bu işleri Meclis'te yapın dedik vaktiyle, kaçırdılar. Şimdi 'Meclis doğru zemin' diyorlar. Biz de diyoruz ki şeffaf olacak toplumsal mutabakata dayalı bir süreçte CHP her zaman olduğu gibi 'Atatürk'ün izinde yurtta barış, dünyada barış' der. Misak-ı Milli sınırlarını gözeten, ay-yıldızlı bayrağı benimseyen CHP kurucu değerlerine, birlikte yaşama iradesine saygıyı sonuna kadar savunuyoruz. Kürtler de Türkler de bizim. Alevi, Sünni de bizim, hepimiz kardeşiz ve barış içinde yaşayacağız. CHP, çizgisini, yapısını koruyacaktır, kimse ama kimse endişe etmesin. Ne tıkayan ne de bozan oluruz ama kimse kusura bakmasın, hiçbir siyasi partinin de planının parçası olmayız. Bu işin çıkar siyasetine, parti siyasetine dökülmesine, bir kişinin yeniden seçilmesine endekslenmesine de CHP toplumsal mutabakat zemini içinde bakar ve böyle bir meseleyi asla kişisel çıkar meselesi olarak, yeniden seçim meselesi olarak kullanılmasına asla ve asla izin vermeyiz."

        Özel'e, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak ve CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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