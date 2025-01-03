Özgür Özel, Ardahan'da

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Özel, "Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye, bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa 2 puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil 11 vermek, 16 değil 15 vermek için" dedi.

Dün akşam uçakla Kars'a gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kara yolu ile Ardahan'a geçti. Geceyi burada geçiren Özel, güne partisinin il başkanlığını ziyaret ederek başladı. Özel'i burada İl Başkanı Yalçın Taştan, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili karşıladı. Basına kapalı yapılan ziyaretin ardından Özgür Özel, sıcaklığın sıfırın altında 19 derece olduğu soğuk havada, kentte esnafı gezdi ve belediyeye geçti. Belediye Başkanı Faruk Demir'den brifing alan Özel, belediye binası önünde de partililere seslendi.

Özel, konuşmasında enflasyon rakamlarını, asgari ücretli ve emekliye yapılan zamları değerlendirerek, şunları söyledi: "Erdoğan diyor ki, 'Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim' Maalesef doğru söylemiyor. Şahit var mı? Şahit, buradaki, Ardahan'daki emekliler. Tayyip Bey gelmeden önce hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde rahmetli Ecevit'in son döneminde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira. Yetersiz ama 22 bin lira. 1,5 asgari ücret olsa kaç para olacak emekli maaşı; 33 bin lira. Bugün 12 bin lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyor. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır. Emekliyi aç bırakma, sefalete mahkum etme maaşıdır. 14 bin lirayla emekli ev kirası ödese Ardahan'da ortalama ev kirası 12 bin 200 lira. 14 bin lira maaş 12 bin lira ev kirası nasıl olacak bu geçim? Hadi ortalaması 12, en kötü eve razı oldun. 6, 7, 8 bin liradan aşağı ev yok, maaşın yarısından çok kiraya gidiyor. Maaşı kiraya versen aç kalırsın, karnını doyursan sokakta kalırsın. Diğer tarafta 17 bin lirayı 1 yıl boyunca zamlamadılar. Neymiş efendim 'Asgari ücrete zam yaparsak enflasyon artarmış.' Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Merkez Bankası hesaplamış, asgari ücret yüzde 1 artınca enflasyon binde 0,7 artıyor. Enflasyonu eğer elektriğe zam yaparken düşürmezsen, doğal gaza zam yaparken düşürmezsen, sene başında MTV, ÖTV arttı. Şoför esnafı diyor ki ‘Arabalar eski, kaza yapsak bırak araba değişmeyi lastik değişemiyoruz’ ÖTV, KDV'yi düşürmezsen enflasyon düşmez. Geçen sene 17 bin 2 liralık asgari ücrete bir kuruş zam yapmadılar, enflasyon işte çıktı yine yüzde 50. Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye, bugün açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2,5-3 çıksa 2 puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil 11 vermek, 16 değil 15 vermek için. Bugün enflasyonu geçen sene olduğu gibi bütün zamlar 1 Ocak’tan geçerli, enflasyon yüzde 1 dediler. Yine SSK emeklisinin, yine devlet memurluğundan emekli olanın BAĞ-KUR emeklisinin cebinden para çaldılar. Yüzde 11 ile yüzde 15'le geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle geçim olmaz. 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur, seçim olur. Dün Manisa'da benim hemşehrilerim bağırıyordu. Bugün burada Ardahanlı hemşehrilerim bağırıyor. Eksi 17 derece sıcaklıkta Türkiye'nin öbür ucunda. Manisa'ya aynı ses, ‘Geçim yoksa seçim var.’ Biz CHP olarak dün Bismillah dedik. İlk çağrımızı Manisa'dan yaptık."

‘TÜM ARDAHANLILARI BEKLERİZ’ Ardahan'da ilk olarak baba ocağı CHP'ye uğradığını ifade eden Özel, "CHP hepimizin babaevidir. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İki büyük eserim var; Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri CHP'dir demiştir. Sabah babaevinde oturduk, konuştuk. Babaevinin kapıları ardına kadar açık. Her gelenin yeri başımızın üzeridir. Babaevi hiçbirimizin tapulu malı değildir. Üzerinde ne Özgür Özel, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne İsmet İnönü, ne Bülent Ecevit yazar. Tapu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca geçmişte hangi partide olmuş olursa olsun tüm Ardahanlıları babaevimize bekleriz" diye konuştu.

‘BU İNSANLAR SESİNİ DUYURAMADIKLARI İÇİN TOPLANDILAR’ Ardahanlı besicilerin yapılan ithalattan şikayetçi olduğunu kaydeden Özel, "Görüştüğü besiciler, 'Biz aslında bütün Türkiye'yi doyururuz, kendi karnımızı da doyururuz ama yurt dışında Güney Amerika'dan angusların gelmesi, bunlara destek verilmesi bunlardan zaman zaman verginin sıfırlanması bizi perişan etti. Onlara destek yerine Ardahan'da hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşanlara, süt üretenlere süt ürünleriyle şehrini ve kendini geçindirmeye çalışanlara destek olunması lazım' diyorlar. Yine diyorlar ki '2024 yılında 525 bin yani yarım milyondan fazla hayvan ithalatına izin verildi. Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bizim idam fermanımız demek' diyorlar. Buradan Sayın Erdoğan'ı bir kez daha uyarayım. Ardahan'da gece eksi 30 derece, gündüz bu vakitte eksi 16, eksi 17 derece, bu insanlar sana sesini duyuramadıkları için burada toplandılar. Sana ‘Yap’ demiyorum, yapmayacaksın. ‘İthalatı engelle’ demiyorum, söz verdin yandaşlarını zengin edeceksin ama CHP ilk sandıkta gelecek ithalatı yasaklayacak. O kaynakları Ardahan'ın hayvancısına çiftçisine aktaracak. Bu insanların yüzünü güldürecek" dedi.

1 MİLYON ÇİFTÇİ KAYIP Çiftçi sayısının 20 yılda 2,8 milyondan 2,3 milyona düştüğünü söyleyen Özel, şunları söyledi: "Nüfus 20 milyon artmış ama 500 bin çifti kayıp. 500 bin çiftçinin artması lazımken eksilmiş. Ülkede 1 milyon çiftçi kayıp. Çiftçilerin yaş ortalaması 58, eskiden 35'ti. Gençler kaçıyor. Çiftçiler de yaş ilerliyor. Gençlerin 3'te 2’si 'Eğer bir iş bulursam seneye tarımla uğraşmayacağım' diyerek bu işi bırakmanın peşinde. Çiftçilerin neredeyse 4'te 3’ü; banka borçlarıyla, hacizlerle, faizlerle karşı karşıya. CHP iktidarında çiftçimizin ve hayvancımızın çekmiş oldukları kredilerin faizlerini bir kereye mahsus sileceğiz. Anaparasını da 5 yıla böleceğiz. Tarım ve hayvancılarımızı Ardahan'da ekstra teşvik edeceğiz. Hibelerle öncelikli kent haline getireceğiz."