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        Ardahan beyaza büründü

        ARDAHAN'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:04 Güncelleme: 15.04.2025 - 11:10
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        Ardahan beyaza büründü
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        ARDAHAN'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı ile kent merkezi beyaza büründü.

        Kent genelinde gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte, şehir merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle Ardahan-Şavşat kara yolunun 2 bin 500 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları ekipleri, bu yollarda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Ardahan Kalesi ile Kura Nehri bölgesinde karla birlikte güzel görüntüler oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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