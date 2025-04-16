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        Kar yağışı Ilgar Dağı'nda ulaşımı etkiledi

        KAR yağışının etkili olduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşım durma noktasına geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:21
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        Kar yağışı Ilgar Dağı'nda ulaşımı etkiledi
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        KAR yağışının etkili olduğu Ardahan’ın Posof ilçesinde 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşım durma noktasına geldi. Çok sayıda TIR, yol kenarına park ederek karın temizlenmesini bekledi.

        Ardahan’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ardahan’ın Gürcistan sınırındaki Posof ilçesinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Kar yağışının yanı sıra sisin de yoğun olduğu geçitte çok sayıda TIR, yolda kaldı. Yolun kenarına park eden araç sürücüleri, iş makinelerinin temizliğini bekledi. Ardahan istikametinden Gürcistan'a giden çok sayıda TIR sürücüsü, Ilgar dağı Seyitveren köyü yaylası mevkiinde bekleyişlerini sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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