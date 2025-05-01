Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri

        Ardahanlı çiftçi, traktörüyle tarlasına 'Aile Yılı' yazdı

        ARDAHAN'da Fatih Doğruyol (37), tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:19 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ardahanlı çiftçi, traktörüyle tarlasına 'Aile Yılı' yazdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARDAHAN'da Fatih Doğruyol (37), tarlasına traktörüyle 'Aile Yılı' yazdı.

        Aile kurumunun öneminin vurgulanması, aile içindeki birlik ve beraberliğin korunması, mevcut riskler karşısında ailenin topyekun desteklenmesi amacıyla 2025 yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' olarak ilan edildi. Ardahan’da merkeze bağlı Yalnızçam köyünde bekar olan Fatih Doğruyol, aile yılına destek vermek amacıyla ekime hazırladığı tarlasına traktörüyle, 'Aile Yılı' yazdı.

        Fatih Doğruyol ile tarlasında görüşen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Çetinkaya ve Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Bekir Tancı, örnek bir çalışma yaptığı için ona teşekkür etti. Fatih Doğruyol, "Ailemizin geleceğini topraktan temin ettiğimiz ve bu yıl 'Aile Yılı' olduğu için farkındalık yaratmak amacıyla kendi tarlama 'Aile Yılı' yazdım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Ünlülerden 1 Mayıs mesajları
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Genç kadın sevgilisini öldürmekten tutuklandı!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Mourinho-Solskjaer rekabeti derbide yaşanacak!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Zanlı 14 yaşında... Kadın komşusunun boğazını kesti!
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Gizemli kadın Fransız çıktı
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        Kayınvalidesini bıçaklayıp öldürdü! Katil damat!
        İşçi Ajda Pekkan
        İşçi Ajda Pekkan
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        40 yıl sonra doktor oldu
        40 yıl sonra doktor oldu
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Galatasaray'ın zorlu operasyonu: Transferde yeniden yapılanma
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Köstebek tabancasıyla gelen trajik son!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Beşiktaş, derbide 20 yıl sonra duble peşinde!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Kanal İstanbul açıklaması
        Kanal İstanbul açıklaması
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        Esad rejimi devrildikten sonra kaç Suriyeli evine döndü?
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"

        Benzer Haberler

        Ardahanlı çiftçi tarlasına traktörüyle "Aile Yılı" yazdı
        Ardahanlı çiftçi tarlasına traktörüyle "Aile Yılı" yazdı
        Ardahan'da kaçakçılık operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da kaçakçılık operasyonu kapsamında 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu, gazetecilerle buluştu
        Ardahan Üniversitesi Rektörü Emiroğlu, gazetecilerle buluştu
        Ardahan'da yayla evleri halen kar altında bulunuyor
        Ardahan'da yayla evleri halen kar altında bulunuyor