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        Hava saldırısı senaryosunda nefes kesen tatbikat

        ARDAHAN Üniversitesi'nde, hava saldırısı senaryosuyla düzenlenen 'İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı'nda yaşananlar, gerçeği aratmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.05.2025 - 13:10
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        Hava saldırısı senaryosunda nefes kesen tatbikat
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        ARDAHAN Üniversitesi'nde, hava saldırısı senaryosuyla düzenlenen 'İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı'nda yaşananlar, gerçeği aratmadı.

        Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü koordinatörlüğünde, afet ve acil durumlara yönelik eğitim gören öğrencilerin gerçek afet ortamını deneyimlemeleri amacıyla 'İkinci Acil Yardım ve Afet Yönetimi Tatbikatı' gerçekleştirildi. Hava saldırısı senaryosu ile gerçekleştirilen tatbikatta, çalan sirenle AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye birimleri tarafından enkazda kurtarma, araçta kurtarma, yangına müdahale, tıbbi acil yardım ve olay yeri yönetimi aşamalarında uygulamalar yapıldı. Saldırının bittiği yönündeki anonsların ardından ise tatbikat sonlandırıldı.

        '12 İLDEN KATILIM'

        Ardahan Üniversitesi, Afet ve Acil Yardım Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Arslan, tatbikatla öğrencilerini kriz durumlarına hazırladıklarını belirterek şunları söyledi:

        "Tatbikat kapsamında öğrencilerimizin tamamını bir hava saldırısı senaryosuyla sahaya sürdük. Burada yangına müdahale, araçtan kurtarma, enkazdan kurtarma gibi faaliyetler gerçekleştirdiler. 12 farklı ilden hoca ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatla sahayı deneyimledik. Deneyimlediğimiz şeyleri sahada rutin bir şekilde gerçekleştirmek için bu tür uygulamalar çok önemli. Afetler sonucu insanlar mahsur kalabiliyor. İşte biz bu tür durumlara hazır olmak zorundayız. Ne kadar afet öncesine önem versek de afet sonrasına da hazır olmamız gerekiyor."

        Öğretim görevlisi Sezai Demirdelen, öğrencilere teorik olarak verdikleri dersleri sahada uygulama ve değerlendirme açısından verimli ve gerçeği aratmayan bir tatbikat planladıklarını söyledi. Öğrenciler de tatbikatla derslerde öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulduklarını ve olası senaryoda neler yaşayacaklarını görme fırsatı elde ettiklerini söyledi.

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