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        Ardahan'ın yüksek kesimleri, dolu yağışıyla beyaza büründü

        ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan doluyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:40
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        Ardahan'ın yüksek kesimleri, dolu yağışıyla beyaza büründü
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        ARDAHAN'da öğle saatlerinde etkili olan doluyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü.

        Kentte, sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinde yerini fındık büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca süren dolu yağışıyla, yüksek rakımlı köyler beyaza büründü. Sulakyurt köyü ve çevresinde etkili olan dolu, kar yağışını aratmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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